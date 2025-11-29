Песня «Ложкой снег мешая» возглавила список любимых колыбельных россиян
Самой популярной колыбельной среди россиян признана песня из мультфильма «Умка» — «Ложкой снег мешая, ночь идёт большая», следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и киностудии «Союзмультфильм». За эту композицию отдали голоса 31% участников опроса.
Второе место с результатом 26% заняла известная колыбельная «Спят усталые игрушки», а бронзу с 20% получила традиционная «Баю‑баюшки‑баю».
Кроме того, исследователи попросили респондентов выбрать из персонажей отечественной анимации тех, кто больше всего напоминает их собственную маму. Лидером стала Белая Медведица — мама медвежонка Умки: ее отметили 34% опрошенных. Второе место заняла мама Дяди Федора из «Простоквашино» (23%), а тройку замкнула мама‑обезьяна из мультсериала «Осторожно, обезьянки!» (21%).
Опрос проводился на площадках Rambler&Co с 20 по 25 ноября 2025 года, в нем поучаствовали 34586 интернет‑пользователей.
Ранее исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова заявила НСН, что российские мультфильмы остаются востребованными у зарубежного зрителя, поскольку это универсальные истории о дружбе и приключениях, понятные каждому.
