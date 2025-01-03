Песня Билли Айлиш стала самым прослушиваемым треком на Spotify в 2024 году
Песня «Birds of a Feather» из третьего студийного альбома американской певицы Билли Айлиш стала самым прослушиваемым треком на стриминговой платформе Spotify в 2024 году, передает Hypebeast со ссылкой на Interscope.
Так, песню Айлиш прослушали 1,781 миллиарда раз.
На втором по популярности месте расположился сингл «Espresso» Сабрины Карпентер, набрав 1,778 миллиарда прослушиваний. Эта композиция лидировала вплоть до конца года, но в итоге уступила треку Айлиш.
Ранее стало известно, что песни российских исполнителей не попали в топ-10 самых популярных композиций на платформе Apple Music ряда бывших республик СССР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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