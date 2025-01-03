Песня Билли Айлиш стала самым прослушиваемым треком на Spotify в 2024 году

Песня «Birds of a Feather» из третьего студийного альбома американской певицы Билли Айлиш стала самым прослушиваемым треком на стриминговой платформе Spotify в 2024 году, передает Hypebeast со ссылкой на Interscope.

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Так, песню Айлиш прослушали 1,781 миллиарда раз.

На втором по популярности месте расположился сингл «Espresso» Сабрины Карпентер, набрав 1,778 миллиарда прослушиваний. Эта композиция лидировала вплоть до конца года, но в итоге уступила треку Айлиш.

Ранее стало известно, что песни российских исполнителей не попали в топ-10 самых популярных композиций на платформе Apple Music ряда бывших республик СССР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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