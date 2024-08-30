«Песня в учебниках для 4 класса»: Шура нацелился на сотрудничество с Роскосмосом
Хит Шуры «Твори добро» действительно печатали в школьных учебниках в Казахстане, рассказал НСН директор артиста Павел Депершмидт.
Директор певца Шуры (Александр Медведев) Павел Депершмидт рассказал НСН, что о том, что текст песни «Твори добро» печатался в казахских учебниках для четвертого класса, они узнали от местных, которые стали присылать певцу в соцсети фотографии учебного пособия.
Ранее СМИ написали о том, что культовый хит Шуры «Твори добро» решили включить в школьные учебники в Казахстане. Директор артиста объяснил, что это действительно правда, однако сама история произошла около шести лет назад.
«Это было лет шесть назад. Начали писать люди в соцсети, присылать фотографии этих учебников, они назывались "Самопознание". У нас был шок, мы сначала не поверили. Там было написало, что автор текста Александр Медведев и какая-то женщина. Позже оказалось, что нам писала родительница одного из школьников, которым эти учебники раздали. Когда мы приехали в Казахстан, нам подарили эту книгу и рассказали, что дети разбирали этот текст как стихотворение. У них уже другие учебники, сейчас такого нет. Никто по авторским правам с нами не связывался, никто из нас не был в курсе. Мы тогда не стали разбираться даже, Саша обрадовался, говорит: «Я как Пушкин. Ради такого стоит жить. Мои стихи преподают детям четвертого класса», - рассказал собеседник НСН.
Сам Шура, вспомнив историю с учебниками в Казахстане, обратился к Роскосмосу с предложением о сотрудничестве.
«Раз в Казахстане мои строки напечатали в школьных учебниках, то нужно и Роскосмосу предложить вспомнить о песне «Холодная луна». По равнинам лунным я хожу-брожу… Нужно обязательно сделать какую-нибудь коллаборацию!» - сказал артист.
Ранее Шура в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что обновленная версия проекта Глюк'oZа имеет все шансы на успех, поскольку продюсер Максим Фадеев является талантливым музыкантом, который знает, что делает.
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