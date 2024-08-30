«Песня в учебниках для 4 класса»: Шура нацелился на сотрудничество с Роскосмосом

Сам Шура, вспомнив историю с учебниками в Казахстане, обратился к Роскосмосу с предложением о сотрудничестве.

«Раз в Казахстане мои строки напечатали в школьных учебниках, то нужно и Роскосмосу предложить вспомнить о песне «Холодная луна». По равнинам лунным я хожу-брожу… Нужно обязательно сделать какую-нибудь коллаборацию!» - сказал артист.

Ранее Шура в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что обновленная версия проекта Глюк'oZа имеет все шансы на успех, поскольку продюсер Максим Фадеев является талантливым музыкантом, который знает, что делает.

