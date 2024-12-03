Песню группы Uma2rman «Проститься» перевели на итальянский язык
Песня группы Uma2rman «Проститься» получила версию на итальянском языке. Как сообщается в соцсетях музыкантов, в этом им помогла певица Wiwo, переехавшая в Москву из Италии в 2021 году.
По словам исполнительницы, этот дуэт «вошёл в список невероятных моментов» в её жизни.
«Мне до сих пор кажется, что это сон... Это огромная честь — иметь возможность выразить и добавить женский взгляд к этой замечательной песне. Какое волшебство!», - сказала Wiwo в эфире «НАШЕго Радио».
Песня «Проститься» вошла в дебютную пластинку Uma2rman «В городе N», вышедшую в 2004 году. Что касается дуэта с Wiwo, то он стал первым синглом с трибьют-альбома, который выйдет в 2025 году.
Ранее группа Uma2rman перепела песню «Театр» из мультфильма «Малышарики», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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