Песню группы Uma2rman «Проститься» перевели на итальянский язык

По словам исполнительницы, этот дуэт «вошёл в список невероятных моментов» в её жизни.

«Мне до сих пор кажется, что это сон... Это огромная честь — иметь возможность выразить и добавить женский взгляд к этой замечательной песне. Какое волшебство!», - сказала Wiwo в эфире «НАШЕго Радио».

Песня «Проститься» вошла в дебютную пластинку Uma2rman «В городе N», вышедшую в 2004 году. Что касается дуэта с Wiwo, то он стал первым синглом с трибьют-альбома, который выйдет в 2025 году.

Ранее группа Uma2rman перепела песню «Театр» из мультфильма «Малышарики», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».