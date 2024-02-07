Группа Uma2rman представила клип на песню «Дождись»

«Мы с Олегом Газмановым дружим очень давно. Сколько себя помню, люблю эту его песню», - сказал участник группы Владимир Кристовский.

По его словам, музыканты представили композицию немного в другой интерпретации: добавили струнный квартет, трубы и рояль. Эта аранжировка является репетицией большого концерта с симфоническим оркестром, который Uma2rman сыграют в Москве на 20-летие коллектива.

Ранее новый клип певца Shaman (Ярослав Дронов) на песню «Живой» вошел в мировой чарт YouTube, заняв 35 позицию в топ-100 самых популярных клипов, напоминает RT.

