Группа Uma2rman представила клип на песню «Дождись»
Группа Uma2rman выложила клип на песню «Дождись», которую многие помнят по исполнению певца Олега Газманова.
«Мы с Олегом Газмановым дружим очень давно. Сколько себя помню, люблю эту его песню», - сказал участник группы Владимир Кристовский.
По его словам, музыканты представили композицию немного в другой интерпретации: добавили струнный квартет, трубы и рояль. Эта аранжировка является репетицией большого концерта с симфоническим оркестром, который Uma2rman сыграют в Москве на 20-летие коллектива.
Ранее новый клип певца Shaman (Ярослав Дронов) на песню «Живой» вошел в мировой чарт YouTube, заняв 35 позицию в топ-100 самых популярных клипов, напоминает RT.
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