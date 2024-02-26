«От частников до базы»: Пролетит ли Россия мимо освоения человеком Луны
Американцы хотят высадиться на Луне в 2026 году, а в 2030 – начать строительство базы, при этом Россия к этому времени имеет лишь планы на грунт, сказал в эфире НСН Иван Моисеев.
Успешный полет на Луну аппарата частной американской компании является свидетельством новой волны мощных исследований в рамках освоения человеком спутника Земли, заявил в интервью НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.
Ранее стало известно, что модуль Nova-C компании Intuitive Machines вышел на связь с поверхности Луны. Он стал первым за 52 года созданным в США аппаратом, опустившимся поверхность спутника.
«Этот полет знаменателен тем, что он первый частный. Это новая волна исследований с целью повторения высадки на Луну и создания там лунной базы. В последнее время подобные запуски успешно провела Индия, частично-успешно - Япония и США, а до конца этого года планируются, как минимум, еще четыре полета к Луне. Сейчас все хотят сделать посадку на Южный полюс Луны, потому что там предполагаются залежи воды в виде льда, который пригодится для ее освоения в будущем. Посадка американцев (человека) на Луну намечается на 2026 год, начало строительства базы – на 2030 год, а через 10 лет можно будет добытую там воду использовать в качестве ракетного топлива, это будет рубеж», - сказал Моисеев.
При этом он отметил, что российская лунная программа копирует китайскую.
«У нас запланировано три полета на Луну в 2026, 2027 и 2028 годах, которые ничего не добавляют к тому, что уже есть. Это повторение программы, которую уже выполнил Китай в меньших масштабах: две орбитальных исследовательских станции, одна посадочная, а в перспективе, ближе к 2030 году, взятие грунта. Это все интересно, но, увы, Китай все это уже недавно сделал. Новые рубежи, которые будут достижениями,– это высадка на Луну людей, создание окололунной станции и создание лунной базы», - заключил собеседник НСН.
Певец и композитор Юрий Лоза ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему американские астронавты технически не могли долететь до Луны.
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