Песни Элиса Купера переделали в колыбельные
11 песен Элиса Купера превратили в колыбельные, трек-лист открывает самая известная композиция артиста «Poison». Также в сборник вошли такие хиты музыканта, как «Welcome To My Nightmare», «School’s Out» и «No More Mr. Nice Guy».
Пластинка вышла в рамках проекта Twinkle Twinkle Little Rock Star, который существует уже не первый год. Под этим названием было выпущено порядка 135 сборников, где в колыбельные были переделаны песни групп The Beatles, Леди Гаги, Metallica, Black Sabbath, Адель и многих других известных музыкантов.
В конце февраля у Элиса Купера вышел новый альбом «Detroit Stories». Лонгплей музыканта впервые за 29 лет существования чарта возглавил хит-парад Billboard Top Album Sales.
13 мая артист станет ведущим концерта группы Evanescence. Посмотреть его можно будет совершенно бесплатно на официальной станице коллектива в Facebook.
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