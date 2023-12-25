«Переплюнули!»: Группа «АнимациЯ» дала больше 142 концертов в 2023 году

Константин Кулясов в день рождения коллектива признался НСН, что в 2023 году группа отыграла гораздо больше концертов, чем в прошлом году. 

Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов в интервью НСН признался, что 2023 год стал для коллектива прорывным по количеству отыгранных концертов. 25 декабря группе исполнилось 23 года.

«У нас был великолепный концертный год. Мы даже не подсчитывали концерты еще, но сделаем это. Если в прошлом году у нас было 142 официальных концерта, то в этом, думаю, мы сильно переплюнули эту планку. Про новинки других групп ничего не знаю, все как-то прошло мимо меня. Честно признаюсь, прям откровенно яркого чего-то я не услышал», - рассказал он.

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Группа отметила День рождения двойным концертом в двух столицах. 22 декабря «АнимациЯ» собрала своих поклонников и друзей в питерском клубе «Космонавт», а 23 декабря праздничное мероприятие отгремело в московском «Урбане», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Константин Кулясов
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