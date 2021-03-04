Paramount нашла режиссера для фильма о Бобе Марли
Кинокомпания Paramount после долгий поисков режиссера для фильма о музыканте Бобе Марли остановила свой выбор на Рейнальдо Маркусе Грине.
Продюсированием картины займутся вдова артиста Рита Марли и его дети, Зигги и Седелла.
По словам Грина, люди хотели бы узнать Марли и как человека, и как музыканта. Его тексты и композиции, а также убеждения не знали никаких границ, убежден будущий режиссер картины.
Зигги Марли отметил, что рассказывать историю его отца все равно что «открывать окно, которое никогда раньше не было открыто».
В ноябре 2021 на широкие экраны выйдет фильм «Король Ричард», который также снял Грин. В картине речь пойдет об отце именитых теннисисток Винус и Серены Уильямс. В главной роли выступит Уилл Смит.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 385 / сут.
Умерли
87 823+475 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+16 123 / сут.
- «Далеко не COVID-19». В Госдуме назвали причину спада в российской экономике
- Песков пояснил, кого Путин обвинил в «хорьковых» интересах
- Генсек НАТО объяснил, как Украина могла сохранить Крым
- Советник бизнес-омбудсмена: Колоссального прорыва в российской экономике пока не предвидится
- Рэп-дуэт HammAli & Navai распался
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru