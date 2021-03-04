Paramount нашла режиссера для фильма о Бобе Марли

Кинокомпания Paramount после долгий поисков режиссера для фильма о музыканте Бобе Марли остановила свой выбор на Рейнальдо Маркусе Грине.

Продюсированием картины займутся вдова артиста Рита Марли и его дети, Зигги и Седелла.

По словам Грина, люди хотели бы узнать Марли и как человека, и как музыканта. Его тексты и композиции, а также убеждения не знали никаких границ, убежден будущий режиссер картины.

Зигги Марли отметил, что рассказывать историю его отца все равно что «открывать окно, которое никогда раньше не было открыто».

В ноябре 2021 на широкие экраны выйдет фильм «Король Ричард», который также снял Грин. В картине речь пойдет об отце именитых теннисисток Винус и Серены Уильямс. В главной роли выступит Уилл Смит.

