Ранее в пресс-службе «Музторга» сообщили НСН, что продавцы музыкального оборудования стали уходить с маркетплейсов и возвращаться в специализированные розничные магазины. По данным сети, за последний год количество активных профильных продавцов на основных маркетплейсах снизилось на 16%, и ожидается усиление тенденции. Мирошниченко считает, что онлайн-рынок все еще силен.

«Китайцы, например, в гитарной индустрии выпустили несколько удачных гаджетов, достаточно недорогих и качественных, и они сейчас там как горячие пирожки покупаются. И очень сильно набирает обороты Avito, это очень сильный рынок вторички, и там можно купить все, что угодно: есть частные продавцы, которые возят инструменты и оборудование из разных стран. Главное преимущество интернет-покупок — это логистика, у многих музыкантов в шаговой доступности пункты выдачи, доставка. Пара нажатий по клавиатуре телефона, и через несколько дней уже возле дома пошел и забрал. То есть, в этом плане удобнее, чем, например, ехать куда-нибудь в магазин», — отметил собеседник НСН.

Музыкант подчеркнул, что большое значение имеет возраст покупателя. Для молодежи более характерен дистанционный выбор на основе отзывов, а люди постарше часто могут интересовать коллекционными вещами, которые уже нужно увидеть вживую перед покупкой.

«Музыкальное сообщество в этом плане реагирует очень быстро. Во «ВКонтакте» есть группы, посвященные тому или иному бренду, все следят за какими-то там обновлениями, прошивками, настройками или тонкостями. И эти сообщества, как правило достаточно бурно живут, общаются, обмениваются информацией. Раньше была другая атмосфера. Раньше люди в магазины как на экскурсию ходили, из других городов приезжали просто, чтобы подержать в руках те или иные инструменты. Для старшего поколения есть серьезный рынок перекупщиков, в той же Москве есть несколько известных «барыг» гитарных, у которых постоянно есть в наличии что-то интересное: попроще инструменты, либо коллекционные», — рассказал Мирошниченко.

Он добавил, что к нему самому нередко обращаются с предложением выкупить какую-либо из его гитар, так как покупателю интересная история, связанная именно с конкретным инструментом.

Ранее сервис "КИОН Музыка" и маркетплейс Ozon провели исследование и выяснили, что спрос на музыкальные инструменты вырос почти в два раза, пишет "Радиоточка НСН".

