Памятник Егору Летову предложили установить в Омске

Памятник лидеру группы "Гражданская оборона" Егору Летову предложили установить в Омске.

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Бывший губернатор региона Леонид Полежаев считает, что в городе стоит установить памятник еще и советскому поэту Тимофею Белозерову. По его мнению, Омску нужно отдать им должное за «заметный и большой вклад» в развитие культуры.

При этом Полежаев уверен, что вопрос установки монументов не стоит обсуждать с местными жителями.

Ранее памятник русскому князю и полководцу Александру Невскому открыли в Черногории, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:ПамятникМузыкаМузыкантыОмскЕгор Летов

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