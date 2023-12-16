Памятник Егору Летову предложили установить в Омске

Бывший губернатор региона Леонид Полежаев считает, что в городе стоит установить памятник еще и советскому поэту Тимофею Белозерову. По его мнению, Омску нужно отдать им должное за «заметный и большой вклад» в развитие культуры.



При этом Полежаев уверен, что вопрос установки монументов не стоит обсуждать с местными жителями.

Ранее памятник русскому князю и полководцу Александру Невскому открыли в Черногории, напоминает «Радиоточка НСН».

