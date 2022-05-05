Эминем будет включен в Зал славы рок-н-ролла
Зал славы рок-н-ролла пополнится новыми именами, сообщает телеканал «360».
За вклад в развитие жанра этой чести удостоится американский рэпер Эминем, а также еще шесть исполнителей, среди которых - группа Duran Duran и кантри-певица Долли Партон.
Награждение состоится 5 ноября 2022 года. Как сказано в сообщении музея, благодаря Эминему хип-хоп закрепился как «самая коммерчески успешная музыка на планете».
В 2021 году легендарная исполнительница из США Тина Тернер, а также Jay-Z (настоящее имя Шон Картер), Кэрол Кинг, Тодд Рандгрен, рок-группы The Go-Go's и Foo Fighters были включены в Зал славы рок-н-ролла.
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