Эминем будет включен в Зал славы рок-н-ролла

За вклад в развитие жанра этой чести удостоится американский рэпер Эминем, а также еще шесть исполнителей, среди которых - группа Duran Duran и кантри-певица Долли Партон.

Награждение состоится 5 ноября 2022 года. Как сказано в сообщении музея, благодаря Эминему хип-хоп закрепился как «самая коммерчески успешная музыка на планете».

В 2021 году легендарная исполнительница из США Тина Тернер, а также Jay-Z (настоящее имя Шон Картер), Кэрол Кинг, Тодд Рандгрен, рок-группы The Go-Go's и Foo Fighters были включены в Зал славы рок-н-ролла.

