Оззи Осборн раскритиковал Канье Уэста за использование сэмпла «War Pigs» без разрешения

Накануне Уэст и Ty Dolla $ign выпустили первую часть альбома «Vultures». Осборн написал, что рэпер использовал «War Pigs» во время мероприятия по продвижению альбома в Чикаго.

Ранее Уэст обращался за разрешением на сэмплирование минуса живого исполнения „War Pig“ 1983 года на фестивале в США, но получил отказ, «потому что он антисемит и причинил многим невыразимую душевную боль».

Ранее программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что рок-ветераны Оззи Осборн и Ник Мейсон — два музыканта, которые давно заслужили награждения рыцарским орденом.

