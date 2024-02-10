Оззи Осборн раскритиковал Канье Уэста за использование сэмпла «War Pigs» без разрешения

Певец Оззи Осборн обвинил рэпера Канье Уэста в использовании фрагмента из песни Black Sabbath «War Pigs» без его разрешения. Рок-музыкант посвятил рэперу пост в своих соцсетях.

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Накануне Уэст и Ty Dolla $ign выпустили первую часть альбома «Vultures». Осборн написал, что рэпер использовал «War Pigs» во время мероприятия по продвижению альбома в Чикаго.

Ранее Уэст обращался за разрешением на сэмплирование минуса живого исполнения „War Pig“ 1983 года на фестивале в США, но получил отказ, «потому что он антисемит и причинил многим невыразимую душевную боль».

Ранее программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что рок-ветераны Оззи Осборн и Ник Мейсон — два музыканта, которые давно заслужили награждения рыцарским орденом.

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ФОТО: РИА Новости / Аркадий Семенов
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