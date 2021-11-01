OXXXYMIRON впервые за 6 лет выпустил новый клип
Рэпер OXXXYMIRON впервые с 2015 года порадовал поклонников новинкой. Артист выпустил клип на трек «КТО УБИЛ МАРКА?».
Композиция длится 10 минут, но это фанатов не испугало. Песня сразу заняла первое место в трендах музыкального видео сервиса YouTube.
Возможно, так OXXXYMIRON готовит свое возвращение на большую сцену с новым альбомом.
Однако ранее, в 2017 году у другого известного рэпера Eminem вышел похожий клип на трек «Walk On Water». Также как и в видео Оксимирона, Eminem в пустом зале рассказывает историю своей жизни, призывая поклонников не идеализировать его.
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