OXXXYMIRON впервые за 6 лет выпустил новый клип

Рэпер OXXXYMIRON впервые с 2015 года порадовал поклонников новинкой. Артист выпустил клип на трек «КТО УБИЛ МАРКА?».

Композиция длится 10 минут, но это фанатов не испугало. Песня сразу заняла первое место в трендах музыкального видео сервиса YouTube.

Возможно, так OXXXYMIRON готовит свое возвращение на большую сцену с новым альбомом.

Однако ранее, в 2017 году у другого известного рэпера Eminem вышел похожий клип на трек «Walk On Water». Также как и в видео Оксимирона, Eminem в пустом зале рассказывает историю своей жизни, призывая поклонников не идеализировать его.

