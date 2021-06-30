Oxxxymiron экранизировал стихи Мандельштама
Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) представил клип на трек «Стихи о неизвестном солдате», в основу которой положено одноименное произведение Осипа Мандельштама.
В ролике на фоне храма в Иерусалиме, окруженного погибшими воинами, происходит рукопашный бой трех брутальных спортсменов.
Клип планировалось снимать в Израиле, но ограничения на въезд в другие страны в период пандемии COVID-19 внесли свои коррективы в исходный замысел. И съемочной группе пришлось «моделировать пространство», в котором происходит действие, показанное в клипе.
Трек Oxxxymiron «Стихи о неизвестном солдате» вошел в сборник «Сохрани мою речь навсегда», выпущенный к 130-летию поэта 14 января 2021 года.
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