Oxxxymiron экранизировал стихи Мандельштама

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) представил клип на трек «Стихи о неизвестном солдате», в основу которой положено одноименное произведение Осипа Мандельштама.

В ролике на фоне храма в Иерусалиме, окруженного погибшими воинами, происходит рукопашный бой трех брутальных спортсменов.

Клип планировалось снимать в Израиле, но ограничения на въезд в другие страны в период пандемии COVID-19 внесли свои коррективы в исходный замысел. И съемочной группе пришлось «моделировать пространство», в котором происходит действие, показанное в клипе.

Трек Oxxxymiron «Стихи о неизвестном солдате» вошел в сборник «Сохрани мою речь навсегда», выпущенный к 130-летию поэта 14 января 2021 года.

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Фото: Instagram/Oxxxymiron
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