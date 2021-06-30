Oxxxymiron экранизировал стихи Мандельштама

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) представил клип на трек «Стихи о неизвестном солдате», в основу которой положено одноименное произведение Осипа Мандельштама.

В ролике на фоне храма в Иерусалиме, окруженного погибшими воинами, происходит рукопашный бой трех брутальных спортсменов.



Клип планировалось снимать в Израиле, но ограничения на въезд в другие страны в период пандемии COVID-19 внесли свои коррективы в исходный замысел. И съемочной группе пришлось «моделировать пространство», в котором происходит действие, показанное в клипе.