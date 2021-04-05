«Никаких капризов!» Дима Билан выступит на юбилее «Морального кодекса»

Группа «Моральный кодекс» готовится 16 апреля отпраздновать свое 30-летие на сцене Crocus City Hall. Юбилейный концерт должен был состояться еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса был перенесен.

Сейчас музыканты много репетируют, поскольку в программе заявлены специальные гости, которые выйдут на сцену представят свои версии песен. Зрителей также ждут необычные дуэты.

Как рассказал в интервью НСН лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев, одну из песен они споют с Димой Биланом.

«С нами уже отрепетировал Дмитрий Билан, отлично поет парень, повзрослел, стал замечательным артистом, очень себя прилично ведет. Надо сказать, никаких капризов, о которых все говорили, ничего этого нет. Абсолютно нормальный молодой человек», - отметил он.

Среди приглашенных гостей Владимир Пресняков. Он уже подготовил свою версию одной из песен «Морального кодекса»: теперь трек зазвучит в электроном виде, рассказал Мазаев. Пока группа думает, показывать эту версию на концерте.

«Наши друзья будут исполнять наши песни, это и будет новый альбом группы «Моральный кодекс». Мы пока думаем, какие версии войдут в альбом и прозвучат на сцене «Крокуса». Владимир Пресняков сделал свою версию нашей песни, она полностью электронная. Мы посмотрим на репетиции, какую из них мы будем воплощать на концерте: его или он просто с нами сыграет. Спешить с трибьютом мы не будем, будем качественно все записывать и выпускать», - пояснил Мазаев.

По словам Мазаева, период локдауна ему удалось использовать с максимальной пользой.

«За время пандемии мне удалось сделать 8 видеороликов с товарищами. Это не «Моральный кодекс», мы квартетом сделали разные песни, и квинтетом моим делали песни. Ролики мы уже выложили в YouTube», - рассказал собеседник НСН.

Ранее в Московской области было разрешено проводить концерты при условии 75% заполняемости залов.

