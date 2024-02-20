Лидер Jane Air признался, что ценит Курта Кобейна за предельную откровенность

«В тот момент, когда он делал первые шаги в индустрии, у меня появилась кассета Smells Like Teen Spirit. Было ощущение, что он первый, кто привнес очень личное, очень внутреннее переживание в музыку. До этого было ощущение, что люди играли в какую-то поэзию, образы… А здесь человек как будто бы открылся целиком и это завораживало. Фантазии на тему «Если бы Курт Кобейн был жив», мне кажется, бессмысленны… Есть такие рок-звезды, которые должны были просто вспыхнуть и стремительно уйти по касательной, оставив за собой след, который будет еще тлеть веками. У него был настолько органичен весь этот внутренний вайб и стиль жизни, и музыка… Оно все сходилось в одну точку. Как бы это ни было грустно, это был вполне себе предсказуемый финал для такого рок-героя», - сказал Лиссов.

Музыкант отметил, что Nirvana в своих песнях передавала уникальное настроение. Лиссов подчеркнул, что творчество группы для него является одним из столпов музыкальной грамоты.

«Абсолютно уникальное настроение, немножечко надорванное, немножко театральный вайб. Для меня это эталон того, как должна звучать акустика у группы. И в принципе, когда мы это слушали, наверное, мы пытались понять, как играть музыку. Для меня это остается одним из столпов музыкальной грамоты», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее музыкальный критик Илья Легостаев в интервью НСН заявил, что Курт Кобейн начал новую эпоху в рок-музыке, открыв дорогу к славе многим альтернативным музыкантам, передает «Радиоточка НСН».

