Отец Виктора Цоя рассказал о возвращении «Кино» на сцену

Группа «Кино» выступила c заявлением о готовящихся новых концертах в Санкт-Петербурге и Москве. Они состоятся в 2020 году, сообщает анонс опубликованый на видео хостинге YouTube.

Уточняется, что концерты намечены осенью. В будущем году 31 октября выступление состоится в Ледовом дворце Петербурга , а 21 ноября на ВТБ Арене в Москве. В шоу плaнируется использовaть «нaстоящий голос Викторa Цоя, оцифровaнный с оригинaльных многокaнaльных зaписей». Гитaрист Юрий Кaспaрян, бaс-гитaрист Игорь Тихомиров и бaс-гитaрист Aлексaндр Титов рaботaют нaд этой прогрaммой около шести месяцев.

Роберт Цой, отец погибшего фронтмена группы «Кино» Виктора Цоя, в эфире НСН заявил, что в курсе подготовки нового шоу спустя 30 лет, в котором зазвучит голос его сына, Виктора.

«Я уже не первый раз это слышу. Намечается юбилейная дата. Этот концерт будет не первый и не последний. Пусть делают, что хотят – я не препятствую», - заявил собеседник НСН.