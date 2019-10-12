Отец Виктора Цоя рассказал о возвращении «Кино» на сцену
Роберт Цой, отец погибшего фронтмена группы «Кино» Виктора Цоя, в эфире НСН поделился мыслями по поводу новых концертов коллектива с «участием» своего сына.
Группа «Кино» выступила c заявлением о готовящихся новых концертах в Санкт-Петербурге и Москве. Они состоятся в 2020 году, сообщает анонс опубликованый на видео хостинге YouTube.
Уточняется, что концерты намечены осенью. В будущем году 31 октября выступление состоится в Ледовом дворце Петербурга , а 21 ноября на ВТБ Арене в Москве. В шоу плaнируется использовaть «нaстоящий голос Викторa Цоя, оцифровaнный с оригинaльных многокaнaльных зaписей». Гитaрист Юрий Кaспaрян, бaс-гитaрист Игорь Тихомиров и бaс-гитaрист Aлексaндр Титов рaботaют нaд этой прогрaммой около шести месяцев.
Роберт Цой, отец погибшего фронтмена группы «Кино» Виктора Цоя, в эфире НСН заявил, что в курсе подготовки нового шоу спустя 30 лет, в котором зазвучит голос его сына, Виктора.
«Я уже не первый раз это слышу. Намечается юбилейная дата. Этот концерт будет не первый и не последний. Пусть делают, что хотят – я не препятствую», - заявил собеседник НСН.
Роберт Цой также отметил, что даже при наличии предложения от музыкантов принять участие в юбилейных мероприятиях группы «Кино» он откажется.
«Нет, не буду. Ну, все вам расскажи, объясни, почему, да как…», - не стал вдаваться в подробности Цой.
Ранее Роберт Цой в эфире НСН высказал отношение к продаже личных вещей сына, оказавшихся в чужих руках.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Отец Виктора Цоя рассказал о возвращении «Кино» на сцену
- Песков прокомментировал возможную отмену моратория на смертную казнь
- СК начал следствие по делу смерти мальчика в лагере «Артек»
- Военный эксперт раскрыл тайну Путина и назвал новую систему ПРО
- Путин анонсировал создание супероружия