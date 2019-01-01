Зубицкий: Концерт Metallica с Цоем побил рекорды времен СССР

Выступившая в «Лужниках» в Москве американская группа Metallica к огромному удивлению зрителей и российских СМИ исполнила культовый хит Виктора Цоя «Группа крови» на русском языке.

Известный российский промоутер Владимир Зубицкий, который организовал концерт американских исполнителей в России, дал интервью НСН и подробно рассказал о том, что предшествовало яркому выступлению коллектива.

- Вы знали, что они будут исполнять отечественную песню?

- У нас был с ним диалог до того, как они приехали в Москву. Нам задали вопрос: кто (в России) один из культовых рок-исполнителей? Мы сказали, что один из них – это Цой. Дальше этих разговоров не было, они сами выбрали песню. У них серьезный менеджмент, который к этому готовился, реально сделали видеоряд, все было очень серьезно подготовлено. Мы не знали, будет ли исполняться эта песня, мы узнали за час-полтора до выхода Metallica на сцену, когда мы получили сет-лист. Но знали точно, что в этом туре, по крайней мере, в последние три года, они в каждой стране, на каждом практически концерте исполняют национальные хиты стран. Где-то они пели Rammstein, где-то они пели a-ha, где-то они пели ABBA.

- Почему песню исполнял не Джеймс Хетфилд?

- Не могу сказать, я думаю, что это внутреннее дело группы, они решили, что это будет вот так. Получилось очень здорово.

- Есть ли у западных артистов интерес к местным хитам и исполнителям, может того же Юрия Шевчука позвать и спеть дуэтом?

- Это крайне редко бывает. Это было каким-то образом, когда приезжали U2. Общий товарищ, который хорошо знает и Боно, и Шевчука, сделал эту встречу, они договорились. Для нас это был сюрприз. Это было раньше, если это какая-то рекорд-компания или сильно интересуется сам артист. Я не думаю, что большие музыканты изучают нашу рок-музыку. Здесь Metallica просто попала в нерв! Получилось круче, чем чемпионат мира по футболу. Я сам (во время исполнения «Группы крови) в начале не понял, находился в ложе, и тут началось такое! До сих пор мурашки по коже. Вот поэтому они такие большие.

- Какой гонорар и райдер был у Metallica?

- Гонорар большой. По поводу райдера: все оборудование, которое было в «Лужниках», абсолютно все, включая кухню, было привезено с собой. У нас было 59 грузовиков. И самое главное: количество зрителей в «Лужниках» было самое большое в постсоветском пространстве с начала 90-х – около 70 тысяч человек.

- Концерт окупился, принес прибыль организаторам?

- Могу сказать следующее: концерт прошел хорошо.

