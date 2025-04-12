Певица и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в беседе с НСН рассказала, что решила снова выступить на московском стадионе «Спартак», так как в прошлый раз много людей ушли оттуда счастливыми, и сегодня перед ней стоит задача «увеличить количество любви».

Ранее Арбенина сообщила, что 7 июня 2025 года даст концерт на московском стадионе «Спартак» («Лукойл арена»). 8 июля 2023 года на этом же стадионе прошел концерт, приуроченный к 30-летию группы «Ночные снайперы». Тогда певица назвала то выступление лучшим в истории группы. В разговоре с НСН она подчеркнула, что программа готова пока где-то на 60%.