«Отдать то, что есть во мне»: Певица Арбенина объяснила возвращение на «Спартак»
Диана Арбенина рассказала НСН, что готовится исполнить много новых песен на предстоящем июньском концерте, несмотря на свое правило петь на стадионах только хиты.
Певица и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в беседе с НСН рассказала, что решила снова выступить на московском стадионе «Спартак», так как в прошлый раз много людей ушли оттуда счастливыми, и сегодня перед ней стоит задача «увеличить количество любви».
Ранее Арбенина сообщила, что 7 июня 2025 года даст концерт на московском стадионе «Спартак» («Лукойл арена»). 8 июля 2023 года на этом же стадионе прошел концерт, приуроченный к 30-летию группы «Ночные снайперы». Тогда певица назвала то выступление лучшим в истории группы. В разговоре с НСН она подчеркнула, что программа готова пока где-то на 60%.
«Несколько лет назад был очень хороший концерт именно на стадионе «Спартак». Потому что мне удалось впервые сделать все то, что я решила. Мне хотелось одного, чтобы с этого стадиона каждый человек ушел счастливым. И оно так и получилось. Поэтому я вернулась на стадион «Спартак» спустя два года и хочу увеличить это количество любви там. Моя задача не просто выйти на сцену, спеть хиты и, безусловно, новые песни, но и отдать людям то, что есть во мне. Во мне есть много энергии, доброты, желания, и я хочу этим поделиться. Я думаю, что концерт должен быть очень классным. Что касается того, что мы будем играть - все в процессе. Программу я составила процентов на 60. Почему не больше? Потому что в марте мы выпустили альбом «BLOODYMARY», и я очень хочу сыграть много песен из него. Хотя это и противоречит моим установкам играть на стадионе только хиты», - отметила она.
Ранее Арбенина заинтриговала зрителей, отметив, что ведутся переговоры «с двумя классными, молодыми, харизматичными артистами на предмет их участия» в июньском концерте, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Студия Warner Bros. представит третий фильм о Битлджусе
- Двое мужчин пострадали при пожаре в Приморье
- Онищенко: Текущий сезон отличается повышенной заболеваемостью гриппом типа В
- Россия и Индонезия ведут переговоры о сотрудничестве в космосе
- СМИ назвали «антагонистичной» обстановку на переговорах Украины и США
- Путин поздравил с Днем космонавтики работников ракетно-космической отрасли
- На Кубани приостановили движение поездов из-за падения БПЛА
- «Москвич» сохранил право на знак с эмблемой АЗЛК до 2033 года
- Под Нижним Новгородом автомобиль сбил семь пешеходов
- Военнослужащим повысят оклады в 1,045 раза с 1 октября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru