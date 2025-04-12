«Отдать то, что есть во мне»: Певица Арбенина объяснила возвращение на «Спартак»

Диана Арбенина рассказала НСН, что готовится исполнить много новых песен на предстоящем июньском концерте, несмотря на свое правило петь на стадионах только хиты.

Певица и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в беседе с НСН рассказала, что решила снова выступить на московском стадионе «Спартак», так как в прошлый раз много людей ушли оттуда счастливыми, и сегодня перед ней стоит задача «увеличить количество любви».

Ранее Арбенина сообщила, что 7 июня 2025 года даст концерт на московском стадионе «Спартак» («Лукойл арена»). 8 июля 2023 года на этом же стадионе прошел концерт, приуроченный к 30-летию группы «Ночные снайперы». Тогда певица назвала то выступление лучшим в истории группы. В разговоре с НСН она подчеркнула, что программа готова пока где-то на 60%.

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«Несколько лет назад был очень хороший концерт именно на стадионе «Спартак». Потому что мне удалось впервые сделать все то, что я решила. Мне хотелось одного, чтобы с этого стадиона каждый человек ушел счастливым. И оно так и получилось. Поэтому я вернулась на стадион «Спартак» спустя два года и хочу увеличить это количество любви там. Моя задача не просто выйти на сцену, спеть хиты и, безусловно, новые песни, но и отдать людям то, что есть во мне. Во мне есть много энергии, доброты, желания, и я хочу этим поделиться. Я думаю, что концерт должен быть очень классным. Что касается того, что мы будем играть - все в процессе. Программу я составила процентов на 60. Почему не больше? Потому что в марте мы выпустили альбом «BLOODYMARY», и я очень хочу сыграть много песен из него. Хотя это и противоречит моим установкам играть на стадионе только хиты», - отметила она.

Ранее Арбенина заинтриговала зрителей, отметив, что ведутся переговоры «с двумя классными, молодыми, харизматичными артистами на предмет их участия» в июньском концерте, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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