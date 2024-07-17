От «Мумий Тролля» до Арбениной: Казахстанский Family Rock Fest назвал российский участников
Организаторы казахстанского фестиваля «Family Rock Fest» назвали российские группы, которые примут в нем участие.
В их числе, давно не выступавшие в России «Мумий Тролль», «Сплин», Louna, Anacondaz, «НАИВ» и Animal ДжаZ.
Кроме того, в Казахстане должны выступить Диана Арбенина, группа «Кино», экс-участник «Агаты Кристи» Глеб Самойлов и «Мураками», а Иван Ургант заявлен ведущим.
При этом на афишах фестиваля, который пройдет в конце августа, значится и проект «Нуки», лидер которого Дария Ставрович сообщала о роспуске коллектива. Ставрович также покинула группу «СЛОТ», основатель и вокалист Игорь «Кэш» Лобанов объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что символизирует недавний сборник лайвов под названием «Реквием».
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