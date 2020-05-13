Певица Линда рассказала, как борется с депрессией в самоизоляции

В России официально объявили об окончании единого периода нерабочих дней, однако ограничения будут сниматься постепенно и каждый регион будет самостоятельно определять этот процесс. Как и большинство россиян, музыканты до сих пор соблюдают режим самоизоляции и делаться своими советами, как с пользой провести карантин. Певица Линда в своих социальных сетях опубликовала свой рецепт от депрессии.

«Человек нервничает, когда вспоминает прошлое или, когда думает о будущем. Когда человек в здесь и сейчас, он спокоен. Так устроен мозг. Есть такая медитация, чтобы возвращать себя в настоящий̆ момент. 5,4,3,2,1 оглянитесь вокруг себя. Назовите 5 любых вещей̆, которые видите, 4 вещи, которые слышите, 3 вещи, которые вы чувствуете, 2 запаха, которые вы чувствуете и 1 вещь, вкус которой̆ ощущаете. Так перенесетесь в настоящий̆ момент, без новостей̆ и сводок. Хотя бы на пять минут в день» - рассказал Линда

Ранее музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своих социальных сетях посвятил стихотворение своей новой профессии, которую он освоил на самоизоляции.

