От классики до авторских аранжировок: София Ацбеха Негга споет в «Джазе на воде»

Радио Jazz и флотилия «Рэдиссон Ройал» организовали для любителей джаза и ценителей красот вечерней Москвы музыкальный круиз по столице на роскошной белоснежной яхте.

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Уникальное весеннее путешествие «Джаз на воде» еженедельно сопровождает музыка ведущих джазовых артистов, а шеф-повар судна готовит для гостей вкуснейшие фирменные блюда.

В четверг, 11 апреля, на борту яхты выступит София Ацбеха Негга. Эффектная певица, чьи концерты проходили практически во всех престижных академических залах страны, где звучит джаз, споет в дуэте с пианистом Арсением Владимировым. Солистку по праву многие называют молодой Эллой Фицджеральд. Сегодня она продолжает покорять сцену и добивается новых высот.

«Мы подготовили замечательную программу, в которой собрали наши самые любимые джазовые стандарты – от классики джаза до авторских аранжировок. Произведения, которые исполняли Оскар Питерсон и Элла Вицджеральд, Сара Вон и другие. Мы с огромной радостью исполним их в собственном прочтении, а также в тех аранжировках, которые уже, я думаю, многим известны. Ждем с нетерпением, когда мы представим свою дуэтную программу!», - сказала София.

Посадка гостей традиционно начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление яхты – в 20:00.

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ФОТО: София Ацбеха Негга для НСН
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