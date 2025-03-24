«От фаната фанатам»: Режиссер юбилейного шоу «Арии» о концерте группы на «ВТБ Арене»
Юбилейный концерт группы «Ария», который пройдет в Москве в декабре, удивит поклонников музыкантов форматом в 360 градусов, заверил НСН постановщик шоу Юрий Соколов.
Юбилейный концерт группы «Ария» на «ВТБ Арене» будет достаточно сложным технологичным шоу, которое точно оценят фанаты, рассказал в беседе с НСН режиссер предстоящего выступления группы Юрий Соколов.
Группа «Ария», которая в 2025 году отмечает свое 40-летие, анонсировала юбилейный концерт на московской площадке «ВТБ Арена» в формате 360 градусов на 6 декабря. Соколов отметил, что зрителей ждут необычные сюрпризы.
«Рассказать о концерте заранее - значит убить всю интригу. Если зайти на сайт продажи билетов, видно, что сцена стоит в центре. Это концерт на 360 градусов, в связи с этим он будет необычным по восприятию. Говорить о тематике сложно, поскольку это юбилейный концерт. Разрабатывая этот проект, я опирался на то, что интересно мне самому. Поскольку я сам фанат группы, это будет интересно и другим фанатам. Эта работа будет достаточно масштабная, сложная по технологиям, но я не ставлю перед собой задачи, чтобы она была самой масштабной, это не соревнование. Мне захотелось это сделать так, группа разделяет мое мнение, а что у нас дальше получится – посмотрим 6 декабря», - заявил он.
Группа «Ария» 9 марта открыла зарубежный тур выступлением в Анталье (Турция). Концерты также пройдут в Дубае, Узбекистане, Киргизии и Казахстане.
Ранее один из основателей группы «Ария», бас-гитарист Виталий Дубинин в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что зарубежные концерты музыкантов привлекают не только русскоговорящую аудиторию, при этом публика везде принимает коллектив тепло.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 190 солдат и три БМП
- Более тысячи человек задержали в Турции с начала протестов
- СМИ: Лифт с людьми сорвался с 18-го этажа под Санкт-Петербургом
- Михаила Ефремова освободили по УДО
- На нефтебазе в Кавказском районе Кубани локализовали пожар
- Украинский беспилотник сбили в небе над Курской областью
- МВД предупредило россиян о новой уловке мошенников
- Жерар Депардье впервые предстанет перед судом по делу о домогательствах
- Прокурор попросил освободить Ефремова по УДО
- Песков подтвердил, что Путин передал Трампу «личный подарок»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru