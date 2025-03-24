«От фаната фанатам»: Режиссер юбилейного шоу «Арии» о концерте группы на «ВТБ Арене»

Группа «Ария», которая в 2025 году отмечает свое 40-летие, анонсировала юбилейный концерт на московской площадке «ВТБ Арена» в формате 360 градусов на 6 декабря. Соколов отметил, что зрителей ждут необычные сюрпризы.

«Рассказать о концерте заранее - значит убить всю интригу. Если зайти на сайт продажи билетов, видно, что сцена стоит в центре. Это концерт на 360 градусов, в связи с этим он будет необычным по восприятию. Говорить о тематике сложно, поскольку это юбилейный концерт. Разрабатывая этот проект, я опирался на то, что интересно мне самому. Поскольку я сам фанат группы, это будет интересно и другим фанатам. Эта работа будет достаточно масштабная, сложная по технологиям, но я не ставлю перед собой задачи, чтобы она была самой масштабной, это не соревнование. Мне захотелось это сделать так, группа разделяет мое мнение, а что у нас дальше получится – посмотрим 6 декабря», - заявил он.

Группа «Ария» 9 марта открыла зарубежный тур выступлением в Анталье (Турция). Концерты также пройдут в Дубае, Узбекистане, Киргизии и Казахстане.

Ранее один из основателей группы «Ария», бас-гитарист Виталий Дубинин в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что зарубежные концерты музыкантов привлекают не только русскоговорящую аудиторию, при этом публика везде принимает коллектив тепло.

