От евроджаза до неосоула: Тони Карапетян исполнит соло в «Джазе на воде»

Тони известен слушателям как фронтмен собственного трио, музыканты которого виртуозно жонглируют стилями, переплетая пост-бон, этнические мотивы и классическое европейское джазовое звучание. Сольная программа здесь звучит совершенно по-другому. В четверг, 8 августа, можно будет услышать авторские композиции Карапетяна и аранжировки треков разных коллективов Moonchild, Robert Glasper, Alfa Mist, Roy Ayers, Kiefer, Anomalie.



«Раньше я часто ходил в плавания на круизных лайнерах по всему миру - от Аляски до Австралии, и мне всегда нравилось музицирование на воде. Этот этап запомнился мне как один из самых романтичных в моей жизни. И я очень рад предстоящей встрече с вами, друзья! Мы проведем незабываемый летний вечер с видом на прекрасную вечернюю Москву и послушаем много красивой музыки от европейского джаза до неосоула в моем исполнении», - сказал Карапетян.



Посадка на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», судно отправляется в путешествие в 20:00.