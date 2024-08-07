От евроджаза до неосоула: Тони Карапетян исполнит соло в «Джазе на воде»

Радио Jazz приглашает всех желающих на речной круиз по Москве, на котором джазовый пианист и композитор Тони Карапетян в рамках проекта «Джаз на воде» исполнит сольную программу.

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Тони известен слушателям как фронтмен собственного трио, музыканты которого виртуозно жонглируют стилями, переплетая пост-бон, этнические мотивы и классическое европейское джазовое звучание. Сольная программа здесь звучит совершенно по-другому. В четверг, 8 августа, можно будет услышать авторские композиции Карапетяна и аранжировки треков разных коллективов Moonchild, Robert Glasper, Alfa Mist, Roy Ayers, Kiefer, Anomalie.

«Раньше я часто ходил в плавания на круизных лайнерах по всему миру - от Аляски до Австралии, и мне всегда нравилось музицирование на воде. Этот этап запомнился мне как один из самых романтичных в моей жизни. И я очень рад предстоящей встрече с вами, друзья! Мы проведем незабываемый летний вечер с видом на прекрасную вечернюю Москву и послушаем много красивой музыки от европейского джаза до неосоула в моем исполнении», - сказал Карапетян.

Посадка на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», судно отправляется в путешествие в 20:00.

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ФОТО: Тони Карапетян для НСН
ТЕГИ:ДжазМузыка

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