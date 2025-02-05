Оркестр Теодора Курентзиса в марте 2025 года отправится в тур по городам России

Концерты состоятся в пяти крупных городах. Тур начнется 8 марта с выступления в Красноярске, 10 марта оркестр будет в Новосибирске, где начался творческий путь коллектива. Уже 12 марта музыканты выступят в Пермском театре оперы и балета, где когда-то записывали трилогию опер Моцарта – Да Понте. Два концерта в Москве состоятся в Большом зале консерватории 14 и 15 марта. В ходе выступлений оркестр исполнит крупнейшее сочинение симфонического репертуара – Вторую симфонию Густава Малера. На финальном выступлении тура в Санкт-Петербурге, которое пройдет в Лахта Холле 20 марта, зрители также смогут услышать Девятую симфонию Антона Брукнера.

Оркестр и хор musicAeterna основаны в 2004 году дирижером Теодором Курентзисом. Коллектив является одним из самых востребованных в России, выступает на лучших концертных площадках страны и мира, а также регулярно участвует в престижных международных фестивалях.

Продажа билетов на концерты юбилейного тура musicAeterna откроются 7 февраля эксклюзивно на Яндекс Афише.

Ранее филиппинский певец Марселито Помой заявил «Радиоточке НСН», что кроссовер и оригинальные интерпретации известных классических произведений сегодня могут стать мостом между традиционной классической музыкой и молодым поколением.

