Оркестр Теодора Курентзиса в марте 2025 года отправится в тур по городам России
Музыкальный коллектив musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса начнет тур по городам России, посвященный 20-летнему юбилею оркестра, в марте 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Яндекс Афиши.
Концерты состоятся в пяти крупных городах. Тур начнется 8 марта с выступления в Красноярске, 10 марта оркестр будет в Новосибирске, где начался творческий путь коллектива. Уже 12 марта музыканты выступят в Пермском театре оперы и балета, где когда-то записывали трилогию опер Моцарта – Да Понте. Два концерта в Москве состоятся в Большом зале консерватории 14 и 15 марта. В ходе выступлений оркестр исполнит крупнейшее сочинение симфонического репертуара – Вторую симфонию Густава Малера. На финальном выступлении тура в Санкт-Петербурге, которое пройдет в Лахта Холле 20 марта, зрители также смогут услышать Девятую симфонию Антона Брукнера.
Оркестр и хор musicAeterna основаны в 2004 году дирижером Теодором Курентзисом. Коллектив является одним из самых востребованных в России, выступает на лучших концертных площадках страны и мира, а также регулярно участвует в престижных международных фестивалях.
Продажа билетов на концерты юбилейного тура musicAeterna откроются 7 февраля эксклюзивно на Яндекс Афише.
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