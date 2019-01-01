Организаторы рассказали о выборе исполнителями площадок на «НАШЕСТВИИ 2019»
Организаторы главного музыкального фестиваля страны рассказали в пресс-центре НСН, что при подборе сцены учитывают пожелания самих исполнителей.
В пресс-центре НСН организаторы «НАШЕСТВИЯ 2019» сегодня отвечали на вопросы журналистов. В числе прочих прозвучал вопрос о том, каким образом распределялись исполнители между сценами «Ультра» и 2.0.
«На сцене «Ультра» в этом году выступают музыканты альтернативных жанров, а на 2.0 из года в год выступают артисты, которым нравится эта сцена, которым нравится близость людей, которых не отделяет фан-зона. Мы находим компромиссы с музыкантами», - сказала программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Анастасия Рогожникова.
В этом году фестиваль «НАШЕСТВИЕ» празднует свое 20-летие. На трех сценах фестиваля выступят как молодые исполнители, так и легенды российской музыки. Продлится крупнейший в стране музыкальный фестиваль с 18 по 21 июля.
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