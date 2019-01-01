В 2019 году на «Нашествии» площадь парковок увеличили вдвое

Серьезных проблем с пробками и наличием парковочных мест на юбилейном «Нашествии» не было. Организаторы фестиваля рассказали в пресс-центре НСН, что единственная небольшая проблема была зафиксирована в четверг.

«В четверг действительно была проблема с парковками, люди приехали одномоментно, потому что выступала группа "Ленинград". Соответственно все в 18 часов встали с рабочих мест, сели в машины и приехали к нам на фестиваль. К счастью, нам удалось с этим справиться, все машины были размещены. Для парковок в этом году у нас было задействовано в два раза больше площади», - заявила генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва. ﻿

На фестивале в Тверской области в течение четырех дней выступают более 130 коллективов. Всё, что происходит на трех фестивальных сценах: «Главная», «Наше 2.0» и новая «УЛЬТРА», можно смотреть в прямой трансляции на «Яндекс.Эфир».

