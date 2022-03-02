Организаторы объявили об отмене московского концерта Iron Maiden

Концерт Iron Maiden, который должен был пройти в Москве 1 июня, отменяется, сообщает концертное агентство SAV Entertainment.

Рок-группа Green Day подтвердила отмену концерта в Москве

В сообщении организаторов говорится, что по вопросам возврата билетов следует обращаться по месту их приобретения.

Ранее в SAV Entertainment рассказали, что британские рокеры Franz Ferdinand отказались выступать в Москве в связи с текущей международной ситуацией, сообщает РИА ФАН.

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Фото: ironmaiden.com
ТЕГИ:МоскваКонцертРок-музыка
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