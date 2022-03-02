Организаторы объявили об отмене московского концерта Iron Maiden
2 марта 202215:40
Концерт Iron Maiden, который должен был пройти в Москве 1 июня, отменяется, сообщает концертное агентство SAV Entertainment.
В сообщении организаторов говорится, что по вопросам возврата билетов следует обращаться по месту их приобретения.
Ранее в SAV Entertainment рассказали, что британские рокеры Franz Ferdinand отказались выступать в Москве в связи с текущей международной ситуацией, сообщает РИА ФАН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru