Организаторы фестиваля «Dobrofest» заявили о приостановке допуска
Организаторы фестиваля «Dobrofest» временно приостановили допуск зрителей. Об этом говорится на официальной странице мероприятия в соцсети «Вконтакте».
«Будем оперативно держать вас в курсе и постараемся максимально быстро возобновить допуск. Надеемся на понимание и терпение», - отметили организаторы.
В комментариях к посту очевидцы пишут, причиной стало отсутствие лицензированной охраны, так как сотрудники фирмы, с которой был подписан договор, не приехали.
Также ожидающие допуска зрители сообщают, что вопрос уже решён и как только новая охрана приедет к месту проведения, фестиваль восстановит работу.
Ранее организаторы фестиваля «Таврида.Арт» объявили, что хедлайнерами мероприятия, которое пройдёт в Крыму с 15 по 19 августа, станут рэпер Баста и певица Лолита, сообщает RT.
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