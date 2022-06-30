Организаторы фестиваля «Dobrofest» заявили о приостановке допуска

«Будем оперативно держать вас в курсе и постараемся максимально быстро возобновить допуск. Надеемся на понимание и терпение», - отметили организаторы.

В комментариях к посту очевидцы пишут, причиной стало отсутствие лицензированной охраны, так как сотрудники фирмы, с которой был подписан договор, не приехали.

Также ожидающие допуска зрители сообщают, что вопрос уже решён и как только новая охрана приедет к месту проведения, фестиваль восстановит работу.

Ранее организаторы фестиваля «Таврида.Арт» объявили, что хедлайнерами мероприятия, которое пройдёт в Крыму с 15 по 19 августа, станут рэпер Баста и певица Лолита, сообщает RT.

