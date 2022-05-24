Диджея Нину Кравиц сняли с трех фестивалей в Европе и США
Организаторы музыкальных фестивалей в Германии, Нидерландах и США исключили из своих лайнапов российского диджея Нину Кравиц, сообщает Forbes.
Кравиц должна была выступить в конце мая на фестивале Movement Detroit в американском штате Мичиган, а летом - на PollerWiesen в Дортмунде и The Crave в Гааге.
Ранее контракт с россиянкой разорвал лейбл Clone Records, объяснив это ее «молчанием» в соцсетях по поводу спецоперации на Украине.
Каннский кинофестиваль проходит на Лазурном берегу с 17 мая до 28 мая на фоне бойкота российских делегаций. При этом в виде исключения там разрешили показать фильм уехавшего из России режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».
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