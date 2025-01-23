Опубликована утерянная песня Тины Тернер

Студия Capitol Records обнаружила считавшуюся утерянной песню Тины Тернер «Hot For You Baby». Об этом сообщает New Musical Express (NME).

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Изначально сингл, записанный в Capitol Studios, должен был войти в пятый студийный альбом певицы «Private Dancer» 1984 года, который получил премию Грэмми.

Сообщается, что песню «Hot For You Baby» было решено включить в юбилейное издание пластинки. Релиз «Private Dancer (40th Anniversary Edition)» выйдет 21 марта.

«Сборник может похвастаться потрясающим набором ранее не издававшихся треков, живых выступлений и видеоматериалов, отдающих дань уважения наследию Тины Тёрнер, чья музыка изменила мир», - заявили в Capitol Records.

Американская и швейцарская певица, автор песен, актриса и танцовщица Тина Тёрнер умерла в мае 2023 года в возрасте 83 лет, сообщает RT. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

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ФОТО: РИА Новости
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