Опубликована утерянная песня Тины Тернер

Изначально сингл, записанный в Capitol Studios, должен был войти в пятый студийный альбом певицы «Private Dancer» 1984 года, который получил премию Грэмми.

Сообщается, что песню «Hot For You Baby» было решено включить в юбилейное издание пластинки. Релиз «Private Dancer (40th Anniversary Edition)» выйдет 21 марта.

«Сборник может похвастаться потрясающим набором ранее не издававшихся треков, живых выступлений и видеоматериалов, отдающих дань уважения наследию Тины Тёрнер, чья музыка изменила мир», - заявили в Capitol Records.

Американская и швейцарская певица, автор песен, актриса и танцовщица Тина Тёрнер умерла в мае 2023 года в возрасте 83 лет, сообщает RT. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

