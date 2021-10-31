Тину Тернер, Jay-Z, Foo Fighters и ещё несколько музыкантов включили в Зал славы рок-н-ролла

Легендарная исполнительница из США Тина Тернер, а также Jay-Z (настоящее имя Шон Картер), Кэрол Кинг, Тодд Рандгрен, рок-группы The Go-Go's и Foo Fighters включены в Зал славы рок-н-ролла в городе Кливленд (штат Огайо). Торжественная церемония и концерт прошли накануне вечером в комплексе Rocket Mortgage FieldHouse рядом с Залом славы.

Имена музыкантов, которые были включены в текущем году в список, были оглашены ещё в мае. Интересно, что Jay-Z вошел в историю как первый выступающий сольно рэп-исполнитель, включенный в Зал славы рок-н-ролла ещё при жизни.

Для Тины Тернер это уже второе попадание в Зал славы - первый раз она была включена в него в 1991 году в составе дуэта со своим бывшим мужем Айком Тернером. Также дубль на счету лидера Foo Fighters Дейва Грола. Ранее он был включён в Зал славы рок-н-ролла в 2014 году в составе легендарной группы Nirvana, барабанщиком которой он был. Кэрол Кинг ранее в 1990 году также попала в Зал славы, правда, только как автор песен, а не исполнитель.

В церемонии включения в Зал славы рок-н-ролла, помимо некоторых самих лауреатов, приняли участие такие музыканты, как Пол Маккартни, Тейлор Свифт, Кристина Агилера, H.E.R. (Габриелла Уилсон) и другие. Организаторы говорят, что все желающие смогут увидеть церемонию с 20 ноября на стриминговой платформе HBO Max. Прямой трансляции в соцсетях не велось.

