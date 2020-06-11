«Немножко накопили»: Галкин опроверг слухи о проблемах Пугачевой с деньгами
Максим Галкин отреагировал на слухи о том, что его супруга Алла Пугачева подала заявку на получение МРОТ в условиях пандемии коронавируса. По словам юмориста и телеведущего, у примадонны нет туристической фирмы, как утверждают СМИ, и, таким образом, ей не нужна помощь на поддержание бизнеса.
Об этом Галкин рассказал в своём Instagram. «Как вы, наверное, догадываетесь, мы немножко накопили и можем себе позволить посидеть в пандемию без работы», - цитирует артиста Утро.ру.
Как утверждает юморист, вместе с супругой они даже стараются, по возможности, помогать тем людям, которые действительно нуждаются в поддержке в нынешнее непростое время.
Поклонники и подписчики Галкина одобрительно отнеслись к такой его позиции. Многие комментируют в том духе, что артист – настоящий мужчина, опровергнувший слухи о своей супруге.
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