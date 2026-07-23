Котяков: Единое пособие снизило уровень бедности до 6,7%

Введение единого пособия в России поспособствовало сокращению уровня бедности, сейчас этот показатель составляет 6,7% от общего числа жителей страны. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Результаты внедрения единого пособия со значительной суммой финансирования позволило сегодня значительно снизить уровень бедности в нашей стране», - цитирует ТАСС главу Минтруда.

Как отметил Котяков, в России единое пособие получают более 9 млн граждан. В их число входят дети до 17 лет и беременные женщины.

Ранее Росстат заявил, что в первом квартале 2026 года доля россиян с доходами ниже границы бедности сократилась до 7,7 процента от всего населения страны.

