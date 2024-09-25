Олег и Наталья Бутман закроют сентябрьскую серию концертов «Джаза на воде»

Команда Олега и Натальи Бутман закроет сентябрьскую серию концертов проекта «Джаз на воде». Об этом сообщили в пресс-службе организатора мероприятия Радио Jazz.

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В четверг, 26 сентября, на борту яхты будут исполнены самые яркие и легкие композиции, рассказали музыканты.

«Мы видим идею «Джаза на воде» как возможность показать свое творчество более широкой аудитории. Поскольку придут люди, которые, возможно, не любят атмосферу клуба или концертного зала. Мы получим огромное вдохновение от катания на воде - и это сразу же передастся в нашей музыке. Поэтому концерты на воде - они несколько другие, и в этом тоже своя прелесть даже для тех, кто уже нас много раз слышал в джазовых местах. Мы подберем самые яркие и легкие композиции, которые подойдут всем слушателям!», - сказали Олег и Наталья Бутман.

Посадка гостей на судно начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление – в 20:00.

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ФОТО: Олег и Наталья Бутман для НСН
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