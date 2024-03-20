Газманов назвал «настоящим признанием» изучение его песен на уроках

«Если мои песни и особенно мои стихи из песен будут в школьных программах, то для меня это, конечно, будет большой честью и признанием. На моих концертах я вижу не только молодежь и пожилых людей», - сказал певец «Газете.Ru».

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил дополнить школьную программу по музыке современными «песнями патриотической направленности», включив в нее композиции певцов SHAMAN (Ярослав Дронов) и Олега Газманова. По его мнению, изучение таких композиций «привьет детям чувство любви к Родине».



Газманов выразил надежду, что его песни и стихи окажутся полезными.

Накануне член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что включение в школьную программу по музыке песен современных патриотических исполнителей не поможет пробудить любовь к Родине среди учащихся.

