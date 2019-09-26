Охрана кармы, «режим путника» и социофобия. Zero People уходит в «Чёртов тур»

А. З.: — Я ищу площадки, которые соответствуют нашим жесточайшим требованиям. А требования всё жёстче и жёстче. Мы стараемся всё меньше выступать в барах, потому что это бесит. И сейчас у нас появляются такие приятные сидячие залы, такие маленькие театрики. В каждом практически городе есть такие камерные театры.

А. К.: — МХАТик!

А. З.: — Об этих площадках мало кто знает, но они существуют. И мы стараемся на них переходить. Я их нахожу через Google, дальше высылаю песни, они говорят — «Боже! Это прекрасно! Давайте скорее делать, только у нас нет ни света, ни звука». Я говорю — «Разберёмся». И так далее.

— К слову о необычных площадках, мы помним ваше выступление в Пулковской обсерватории. Это было очень круто!

А. К.: — Да, это было круто и с нашей точки зрения, потому что в зале сидели в основном бабушки и дедушки, и я помню, как после концерта ко мне подошла одна бабуля и сказала: «Со времён Шульженко ничего лучше не слышала!»

— А чем интересны ещё такие площадки? Это звук, или что?

А. К.: — Атмосфера. В баре всегда есть бармен, с которым нужно отдельно рулить — «Чувак, ты понимаешь, что на эти полтора часа, пока концерт, вовсе не ты главный, как ты привык, а те, кто на сцене». Барменам это сложно понять.

— Да, кстати, а в туре с Zero People, где вы вдвоём, вы живёте в одном номере?

А. К.: — Ни в коем случае! Года с 2015-го… Вы представляете, каково ему ещё и жить со мной было бы?!

— Слушатели спрашивают, когда вы выступите в Главном штабе Эрмитажа?

А. З.: — Опа! Хорошее место, кстати. Запишем себе в ежедневник.

А. К.: — Кстати, если кто знает, подскажите площадку в Элисте! А то у нас там выходной в туре, и мы не нашли ни одного места, где можно выступить.

А. З.: — Да, между Ставрополем и Астраханью по карте лежит Элиста. Но там невозможно сыграть концерт, потому что там негде. Вообще негде. Там есть два ресторана и всё. Мы готовы играть корпоративы!

— А как насчёт квартирника?

А. К.: — Нет, квартирник — это очень плохо. Это ненужный личный контакт, слишком близкого рода. Я их не очень люблю. Да, я социофоб.