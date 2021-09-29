В Новосибирске отменили концерт рэпера Face

Концерт рэпера Face (Ивана Дремина), который должен был состояться в Новосибирске 1 октября, отменен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на арт-директора концертной площадки «Подземка» Платон Гудков.

При этом причины отмены не называются.

Кроме того, как сообщается в официальных группах концертов Face, отменены выступления рэпера 30 сентября в Красноярске и 2 октября в Омске.

По словам министра культуры Новосибирской области Натальи Ярославцевой, организаторы выступлений могли отказаться от проведения концертов из-за действующих в регионе антиковидных мер. Накануне власти области продлили до 30 ноября режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе 50-процентную заполняемость залов и требование соблюдать масочный режим.

«Эти люди, видимо, поняли, что придут рейды [по проверке масочного режима], никакого танцпола, половина зала будет естественно только, для них это экономически невыгодно», — предположила Ярославцева.

В свою очередь, сам Face сообщил, что организаторы отменяют его выступления из-за давления властей, отмечает Ura.ru.

«За последнюю неделю концертные площадки по всей стране столкнулись с мощнейшим давлением, которое уже сделало невозможным проведение моих концертов в Красноярске и Новосибирске — первых двух городах тура. На момент написания этого поста давление оказывается и в остальных городах тура — Омск, Нижний Новгород, Самара и др. Формулировка везде одна и та же: "Вот именно этого артиста проводить крайне нежелательно. Не послушаетесь – ждите серьезных неприятностей"», — написал рэпер в Instagram.

По его словам, в ряде городов организаторам концертов поступали угрозы из ФСБ. Кроме того, местные власти якобы угрожали концертным площадкам проверками «со стороны всех возможных инстанций».

Face считает, что запрет концертов связан с выражением им «гражданской позиции в защиту базовых гуманистических ценностей». Рэпер добавил, что его команда борется за проведение всех ранее анонсированных концертов.

