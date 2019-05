Однозначно, «Yesterday»! Российские музыканты назвали лучшую песню всех времен

Финансовый портал 24/7 Wall Street составил рейтинг из ста лучших песен всех времен. При распределении позиций экспертами учитывались продажи композиции, появление в хит-параде Billboard, а также количество каверов на песню и популярность музыкального произведения среди меломанов. Так, лучшей композицией в истории человечества стала песня Yesterday группы The Beatles, выпущенная в 1965 году. Вторая позиция за песней Bridge Over Troubled Water группы Simon & Garfunkel. Замыкает тройку лидеров произведение Rolling In The Deep в исполнении певицы Adele.

Участник группы «АукцЫон» Олег Гаркуша в диалоге с НСН усомнился в широкой популярности некоторых песен в рейтинге, однако лидерство The Beatles признал безоговорочно.

«The Beatles – это понятно. Часть музыкантов этих я не знаю, но пусть будет. Yesterday – это первое место, конечно, заслуженно. Еще я бы поставил в список лучших Hotel California группы Eagles, а также The Rolling Stones - (I Can't Get No) Satisfaction», - отметил он.

Певец Валерий Сюткин в эфире НСН согласился с громадной популярностью лидера рейтинга.

«Yesterday была самая исполняемая. Никаких возражений, что она на первой позиции. Хотя это не самая моя любимая песня у The Beatles. Но она самая исполняемая в мире, это я знаю. Еще была Bésame mucho – очень известная песня. Я не вмешиваюсь, мы со своей колокольни смотрим. Музыка – это же язык чувств. Каждый чувствует по-своему. Пусть составляют рейтинги, в конце концов, это тоже чья-то работа. У нас в стране самой популярной была бы пеня «Надежда» Александры Пахмутовой. Потом, наверное, песня «Черный кот» как твист всех времен и народов, ну и «Московские окна» Тихона Хренникова на стихи Михаила Матусовского», - добавил певец.

Продюсер Макс Фадеев приятно удивился вопросу НСН о песнях, которые, по его мнению, должны попасть в рейтинг самых популярных. Он пожаловался, что в последнее время журналисты только просят его прокомментировать «какую-нибудь гадость».

«С Yesterday полностью согласен, это действительно шедевр. Я не понял, почему в рейтинге нет Bésame mucho, которая звучит и будет звучать отовсюду еще много лет. Хотя мне Michelle у группы The Beatles нравится больше, Yesterday тоже шедевр. Дальше на вторую строчку я бы поставил Queen - Bohemian Rhapsody. И дальше Bésame mucho. По моим ощущениям было бы так», - подытожил он.