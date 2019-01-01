Галанин: На «НАШЕСТВИИ» покажем, что есть еще порох в пороховницах

В этом году на фестивале «НАШЕСТВИЕ» выступит команда «СерьГа». Это будет уже 15- выступление команды Сергея Галанина на Главном приключении года. Благодаря этой команде у фестиваля появился практически народный гимн – «Валера, ты где?». Сергей Галанин заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал о программе, которую «СерьГа» готовит для фестиваля. Без традиционной новинки в треклисте не обойдётся. Подробности – только на НСН.

«25 лет группе «СерьГа». По этому поводу будем играть что-то очень энергичное, дабы показать, что есть еще порох в пороховницах. Наш гитарный состав будет усилен Дмитрием Варшавчиком, известным рок-гитаристом. Какие песни будем играть, пока точно сказать не могу. Но скажу, что обязательно сыграем новую песню. Она еще даже не записана. У нас уже давно сложилась традиция: в течение уже последних, наверное, лет пяти мы на «НАШЕСТВИИ» обязательно играем какую-нибудь новую песню и этим шокируем, а, может быть, радуем почтенную публику. «НАШЕСТВИЮ» - 20 лет, «СерьГе» - 25. И мы этому чрезвычайно рады», - отметил артист.

Главное приключение года пройдёт 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове Тверской области. Билеты по льготной цене до 1 июня можно купить на сайте nashestvie.ru.

