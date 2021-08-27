Один из создателей «Смысловых галлюцинации» впал в кому

Один из создателей группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин находится в больнице в коме, сообщается в официальной группе музыканта в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщил брат музыканта Тимофей Бурдин, его состояние оценивается, как крайне тяжелое состояние, повреждено 80% легких, он находится на ИВЛ.

Хуже всего, по словам, брата артиста, то, что сильно поврежден мозг. Пока врачи диагноз «COVID-19 не подтвердили».

