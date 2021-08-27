Один из создателей «Смысловых галлюцинации» впал в кому
27 августа 202119:44
Один из создателей группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин находится в больнице в коме, сообщается в официальной группе музыканта в соцсети "ВКонтакте".
Как сообщил брат музыканта Тимофей Бурдин, его состояние оценивается, как крайне тяжелое состояние, повреждено 80% легких, он находится на ИВЛ.
Хуже всего, по словам, брата артиста, то, что сильно поврежден мозг. Пока врачи диагноз «COVID-19 не подтвердили».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 630 / сут.
Умерли
179 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+19 661 / сут.
- В Москве девушка погибла при опрокидывании мопеда
- Криштиану Роналду официально вернулся в «Манчестер Юнайтед»
- СМИ: объявленную в розыск в Белоруссии певицу Анжелику Агурбаш задержали в Москве
- Пентагон: талибы выпустили из тюрем тысячи заключенных
- Основатель рок-группы «Смысловые галлюцинации» впал в кому
- Летевший в Новосибирск самолёт вернулся в Сургут из-за срабатывания датчика
- «Манчестер Юнайтед» намерен вернуть Криштиану Роналду
- СМИ: экипаж упавшего под Пермью Су-24 нашли живым
- Уголовное дело возбудили из-за лесного пожара в Тольятти
- Блогер, распыливший газ в лицо женщине, арестован на два месяца
26 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru