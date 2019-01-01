Объявлены итоги перепроверки результатов шоу «Голос. Дети»
Проверка голосования в финале шоу «Голос. Дети» показала накрутку голосов в пользу одного из участников проекта. Об этом говорят данные компании Group-IB, перепроверявшей итоги голосования, пишет РБК.
Эксперты проанализировали трафик и выявили факт массированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из конкурсантов. Отмечается, что сообщения для накрутки голосов приходили с 300 телефонных номеров. Все они принадлежали одному оператору, использовали один и тот же тариф, и на момент проверки итогов голосования были недоступны.
Интересно, что у лиц, накручивавших голоса, возникли технические проблемы. В результате часть кода автоматизации отправки сообщения попала в текст СМС: в ней содержался порядковый номер участника — 7. Под этим номером выступала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, одержавшая победу.
Напомним, финал шоу «Голос. Дети» состоялся 26 апреля. Победа дочери известной певицы Алсу в конкурсе возмутила общественность и вызвала подозрение в накрутке голосов.
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