Александр Ф. Скляр взялся за штурвал

У группы «Ва-БанкЪ» премьера. Это клип на песню «Крысы не бьют чечетку». Песня войдет в новый альбом. А если вы были на юбилейном «НАШЕСТВИИ» и на фестивале «НАШИ в городе» – могли слышать ее в живом исполнении. Как рассказал Александр Ф. Скляр, заглянув в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио», клип готовили долго, к работе подошли очень серьезно. Все подробности – только на НСН.

«Режиссером выступил Саша Карпов. У нас был кастинг режиссеров, все предлагали свои версии, и Саша Карпов предложил, на мой взгляд, наиболее интересную. В ней я выступаю в роли капитана, главного лирического героя песни. А также играю все дополнительные роли. Клип получился. На мой взгляд, очень достойный, а, самое главное, он полностью соответствует духу песни “Крысы не бьют чечетку”», - подчеркнул артист.

Посмотреть новый клип группы «Ва-БанкЪ» можно прямо сейчас.