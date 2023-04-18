Объявлен первый участник «НАШЕСТВИЯ-2023»

Группа «Алиса» примет участие в рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ». Об этом сообщается в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ» пройдет с 4 по 6 августа в Калужской области

Коллектив во главе с Константином Кинчевым представит на крупнейшем музыкальном фестивале страны программу «Алиса — 40 лет».

«Алиса» стала первой из объявленных групп-участниц «НАШЕСТВИЯ-2023», которое пройдет 4-6 августа в окрестностях деревни Митяево Калужской области. Фестиваль состоится впервые после трехлетнего перерыва. Гостей мероприятия ждут выступления десятков известных музыкальных коллективов, а также молодых музыкантов из разных регионов страны.

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ФОТО: vk.com/nashestvie
ТЕГИ:МузыкаКонстантин Кинчев"алиса"Рок-фестивальНАШЕСТВИЕ-2023

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