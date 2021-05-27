Объявили о продолжении Евровидения-2021 в онлайн-формате

Евровидение-2021 продолжится в онлайн-формате, говорится на официальном YouTube-канале музыкального соревнования.

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Организаторы сообщили, что покажут еще два специальных шоу онлайн. Их записали заранее на случай ограничений из-за коронавируса. Видео выступлений полуфиналистов покажут 28 мая в 22:00, а ролики финалистов конкурса — 29 мая в то же время. Вести шоу будет Криста Зигфридс, пишет портал News.ru.

Финал музыкального соревнования состоялся 22 мая. По результатам голосования победу одержала Италия, которую представляла группа Maneskin. Российская участница Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место.

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Фото: euroinvision.ru
ТЕГИ:ОнлайнШоуЕвровидение
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