«Обстановка не концертная»: «Мумий тролль» анонсировал перенос выступления в Израиле
Директор группы «Мумий тролль» Алекс Кедров заявил НСН, что группа не теряла связь с организаторами концерта в Тель-Авиве, однако действительно ведет переговоры о его переносе.
Рок-группа «Мумий тролль» с большой вероятностью перенесет запланированный на 2 ноября концерт в Тель-Авиве из-за боевых действий в Израиле, рассказал НСН директор группы Алекс Кедров.
Ранее днем телеграм-канал Mash сообщил, что заявленный концерт будет отменен, однако билеты на концерт до сих пор доступны в продаже, так как с организаторами нет связи из-за боевых действий в Израиле.
«Откуда вы взяли эту информацию? СМИ пишут? Конечно, мы обсуждаем с организаторами, что концерт будет переноситься, потому что пока никто не видит предпосылок к тому, чтобы он состоялся в начале ноября. Обстановка там далеко не концертная», - сказал Кедров.
При этом собеседник НСН опроверг сообщения, что организатор после начала боевых действий в Израиле перестал выходить на связь.
«Все организаторы на связи. Я не очень понимаю. Придумали какую-то историю, не совсем реальную. Организатор принимает непосредственное участие в обсуждении ситуации с нашим концертом. Он на связи, и в ближайшее время мы согласуем все детали, и организатор выйдет с официальным заявлением, что концерт переносится, куда переносится, как желающие могут сдать билеты», - заключил он.
Накануне группа ДДТ объявила новые даты концертов в ОАЭ и Израиле, которые перенесли из-за состояния здоровья Юрия Шевчука, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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