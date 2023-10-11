«Обстановка не концертная»: «Мумий тролль» анонсировал перенос выступления в Израиле

Ранее днем телеграм-канал Mash сообщил, что заявленный концерт будет отменен, однако билеты на концерт до сих пор доступны в продаже, так как с организаторами нет связи из-за боевых действий в Израиле.

«Откуда вы взяли эту информацию? СМИ пишут? Конечно, мы обсуждаем с организаторами, что концерт будет переноситься, потому что пока никто не видит предпосылок к тому, чтобы он состоялся в начале ноября. Обстановка там далеко не концертная», - сказал Кедров.

При этом собеседник НСН опроверг сообщения, что организатор после начала боевых действий в Израиле перестал выходить на связь.

«Все организаторы на связи. Я не очень понимаю. Придумали какую-то историю, не совсем реальную. Организатор принимает непосредственное участие в обсуждении ситуации с нашим концертом. Он на связи, и в ближайшее время мы согласуем все детали, и организатор выйдет с официальным заявлением, что концерт переносится, куда переносится, как желающие могут сдать билеты», - заключил он.

Накануне группа ДДТ объявила новые даты концертов в ОАЭ и Израиле, которые перенесли из-за состояния здоровья Юрия Шевчука, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

