Общественники призвали отменить трибьют-концерт Rammstein в Екатеринбурге

По информации издания, с соответствующей просьбой в прокуратуру Свердловской области и к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову обратилась общественная организация «Сибирская правозащитная группа „Радетель“». Активисты недовольны тем, что в Екатеринбурге будет звучать музыка группы, известной своей пропагандой насилия, безнравственности и пыток.

В мэрии Екатеринбурга изданию сказали, что они не проводят и не отменяют концерты, так как не имеют на это соответствующие полномочия.

Ранее в Уфе отменили концерт симфонического оркестра, исполняющего треки Rammstein, напоминает RT.

