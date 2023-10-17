Общественники призвали отменить трибьют-концерт Rammstein в Екатеринбурге
Общественники просят отменить в Екатеринбурге концерт Tribute Rammstein, пишет URA.RU.
По информации издания, с соответствующей просьбой в прокуратуру Свердловской области и к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову обратилась общественная организация «Сибирская правозащитная группа „Радетель“». Активисты недовольны тем, что в Екатеринбурге будет звучать музыка группы, известной своей пропагандой насилия, безнравственности и пыток.
В мэрии Екатеринбурга изданию сказали, что они не проводят и не отменяют концерты, так как не имеют на это соответствующие полномочия.
Ранее в Уфе отменили концерт симфонического оркестра, исполняющего треки Rammstein, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru