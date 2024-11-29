Обновленная группа SEREBRO Фадеева выпустила первую песню

Гонорары группы SEREBRO в новом составе будут скромнее, чем у звезд шоу-бизнеса, заявил продюсер Сергей Дворцов порталу «Страсти». Он назвал цифру от миллиона до полутора миллиона. Он также выразил уверенность, что у обновленного проекта «все случится наилучшим образом». Продюсер подчеркнул, что перезапуска группы ждали многие ее фанаты.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН также выразил уверенность, что перезапущенный проект «Серебро» порадует слушателей хитами, передает «Радиоточка НСН».

