Обновленная группа SEREBRO Фадеева выпустила первую песню
Обновленная группа SEREBRO продюсера Максима Фадеева выпустила первый сингл «Song#2». Об этом продюсер сообщил в своем Telegram-канале.
Песня отсылает поклонников коллектива к старому хиту «Song #1». До этого Фадеев признался, что решил перезапустить группу, так как фанаты коллектива не переставали слушать музыкальные композиции, а молодые артисты сегодня стремятся перепевать хиты SEREBRO.
Гонорары группы SEREBRO в новом составе будут скромнее, чем у звезд шоу-бизнеса, заявил продюсер Сергей Дворцов порталу «Страсти». Он назвал цифру от миллиона до полутора миллиона. Он также выразил уверенность, что у обновленного проекта «все случится наилучшим образом». Продюсер подчеркнул, что перезапуска группы ждали многие ее фанаты.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН также выразил уверенность, что перезапущенный проект «Серебро» порадует слушателей хитами, передает «Радиоточка НСН».
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