Oasis выпустят фильм-концерт к юбилею шоу в Небуорт-хаусе
Ноэль Гэллахер подтвердил информацию о новом готовящемся фильме про группу Oasis. Об этом экс-участник команды рассказал в интервью на BBC Radio 2, передаёт NME. По словам музыканта, картина будет посвящена знаменитым выступлениям коллектива Oasis в Небуорт-хаусе в 1996 году.
Фильм будет приурочен к 25-летию этих концертов. «Тогда мы засняли эти выступления на профессиональную аппаратуру — у нас была куча камер!» - сказал Гэллахер.
Он отметил, что по разным причинам до этого момента фильм так и не увидел свет. Музыкант добавил, что уже успел посмотреть треллей картины и «это потрясающий слепок ушедшей доинтернетовской эпохи».
В 1996 году группа дала два концерта в течение двух дней, и их общая аудитория за оба дня составила 280 тысяч человек.
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