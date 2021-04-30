Oasis выпустят фильм-концерт к юбилею шоу в Небуорт-хаусе

Ноэль Гэллахер подтвердил информацию о новом готовящемся фильме про группу Oasis. Об этом экс-участник команды рассказал в интервью на BBC Radio 2, передаёт NME. По словам музыканта, картина будет посвящена знаменитым выступлениям коллектива Oasis в Небуорт-хаусе в 1996 году.

Фильм будет приурочен к 25-летию этих концертов. «Тогда мы засняли эти выступления на профессиональную аппаратуру — у нас была куча камер!» - сказал Гэллахер.

Он отметил, что по разным причинам до этого момента фильм так и не увидел свет. Музыкант добавил, что уже успел посмотреть треллей картины и «это потрясающий слепок ушедшей доинтернетовской эпохи».

В 1996 году группа дала два концерта в течение двух дней, и их общая аудитория за оба дня составила 280 тысяч человек.



